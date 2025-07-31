Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 31 июля
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 070 захватчиков, одну систему ПВО, танк, 16 артиллерийских систем и 209 БпЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла около 1 053 260 солдат.
Напомним, на Новопавловском направлении бойцы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1".
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