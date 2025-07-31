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31 июля 2025, 16:18

По Киеву ударили реактивные "Шахеды", которые невозможно сбить - скорость дронов свыше 500 км/ч, - BBC

31 июля 2025, 16:18
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фото: BBC News
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Ночью 31 июля Киев подвергся ракетной атаке с использованием реактивных беспилотников "Шахед", которые почти невозможно сбить

Об этом сообщает BBC News, передает RegioNews.

Эти дроны развивают скорость более 500 км/ч и имеют дальность полета до 2500 км, что делает их практически недостижимыми для имеющихся украинских средств ПВО, включая дроны-перехватчики, вертолеты и мобильные огневые группы.

Специалисты отмечают, что для эффективного перехвата таких БПЛА нужны новые технологические решения, ведь современные оборонные системы не могут гарантировать полную защиту от них. В то же время в результате атаки Киев также обстреляли ракетами "Искандер-К", запущенными из Курской области. Эти ракеты летят низко, вдоль рек и рельефа, избегая радаров и сложных для обнаружения системами ПВО.

По информации из источников, из восьми запущенных ракет были сбиты лишь три, что свидетельствует о сложности противодействия таким ударам и вызовах, стоящих перед украинской системой противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о комбинированном ударе по Киеву: среди погибших — 6-летний ребенок. По всему городу зафиксированы последствия обстрелов более чем на 27 локациях.

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