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Об этом сообщает BBC News, передает RegioNews.

Эти дроны развивают скорость более 500 км/ч и имеют дальность полета до 2500 км, что делает их практически недостижимыми для имеющихся украинских средств ПВО, включая дроны-перехватчики, вертолеты и мобильные огневые группы.

Специалисты отмечают, что для эффективного перехвата таких БПЛА нужны новые технологические решения, ведь современные оборонные системы не могут гарантировать полную защиту от них. В то же время в результате атаки Киев также обстреляли ракетами "Искандер-К", запущенными из Курской области. Эти ракеты летят низко, вдоль рек и рельефа, избегая радаров и сложных для обнаружения системами ПВО.

По информации из источников, из восьми запущенных ракет были сбиты лишь три, что свидетельствует о сложности противодействия таким ударам и вызовах, стоящих перед украинской системой противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о комбинированном ударе по Киеву: среди погибших — 6-летний ребенок. По всему городу зафиксированы последствия обстрелов более чем на 27 локациях.