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17 июня 2025, 02:55

РФ предлагала Украине обменять военных на украденных детей

17 июня 2025, 02:55
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Иллюстративное фото
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Россияне предлагали обменять украинских похищенных детей на военных. По словам Владимира Зеленского, это вне международного права

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об этом во время пресс-конференции в Вене. По его словам, россияне предлагали сделать обмен: Украина отдает российских военных, а РФ — украинских детей, похищенных оккупантами.

По словам главы государства, это безумие. Ведь дети не военнопленные. Зеленский подчеркнул, что это вне международного права.

"Поэтому мы привлекаем так много стран, так много нужно инициатив", - подчеркнул президент.

Напомним, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко говорил, что РФ незаконно депортировала 19546 украинских детей. Еще 1 700 детей числятся без вести пропавшими. По его словам, незаконная депортация и русификация детей является частью геноцидной политики Кремля.

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