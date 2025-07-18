Журнал TIME присвятив обкладинку українським дітям, яких вкрала Росія
Відомий журнал TIME опублікував статтю про українських дітей, вкрадених росіянами. Зокрема, розповідається сумна історія про 11-річного Сергія
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Журнал TIME присвятив обкладинку та статтю українським дітям, яких викрали росіяни. У статті зазначають, що чим довше українські діти залишатимуться в Росії, тим складніше буде їх повернути та реінтегрувати. Зокрема, через ефект від російської пропаганди.
В одному випадку 11-річний хлопчик Сергій відмовлявся спілкуватися зі своїми родичами в Україні лише після декількох місяців у російській "прийомній" родині.
"Вони повністю промили йому мізки. Вони переконали його, що Україну знищили, що він помре з голоду, якщо повернеться", — розповідала його сестра після того, як їй вдалось повернути хлопчика додому.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповідав, як росіяни пропонували обміняти українських дітей, яких вкрала РФ, на військових. Український лідер назвав це божевіллям, адже діти не є військовополоненими.