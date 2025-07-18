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Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Журнал TIME присвятив обкладинку та статтю українським дітям, яких викрали росіяни. У статті зазначають, що чим довше українські діти залишатимуться в Росії, тим складніше буде їх повернути та реінтегрувати. Зокрема, через ефект від російської пропаганди.

В одному випадку 11-річний хлопчик Сергій відмовлявся спілкуватися зі своїми родичами в Україні лише після декількох місяців у російській "прийомній" родині.

"Вони повністю промили йому мізки. Вони переконали його, що Україну знищили, що він помре з голоду, якщо повернеться", — розповідала його сестра після того, як їй вдалось повернути хлопчика додому.

Фото: TIME

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповідав, як росіяни пропонували обміняти українських дітей, яких вкрала РФ, на військових. Український лідер назвав це божевіллям, адже діти не є військовополоненими.