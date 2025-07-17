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На оккупированных территориях Запорожской области россияне призывают студентов писать доносы. Они хотят, чтобы местная молодежь "сдавала" нелояльных к РФ

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Активисты движения "Желтая лента" сообщили, что россияне на оккупированных территориях Запорожской области предлагают студентам "помогать выявлять нелояльных". Студентам предлагают передавать информацию силовикам о других учащихся и преподавателях. Фактически студенческие советы превращают в инструмент репрессий.

Однако, по данным активистов, желающих сотрудничать с россиянами немного. Подавляющее большинство студентов пытаются держаться в стороне или симулируют лояльность, не участвуя в настоящих доносах.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной территории Запорожья россияне приобщают детей к патрулированию. Несовершеннолетние из "юнармии" патрулируют улицы вместе с представителями росгвардии. Таким образом, украинских детей заставляют работать и привыкать к присутствию оружия.