19:07  17 июля
Стало известно, сколько украинцев пользуются приложением Дия
16:59  17 июля
Завтра в Украине ожидается жара до +32 градусов, а иногда возможны грозы
15:19  17 июля
В Тернопольской области женщина из-за ревности облила бензином и подожгла соперницу
UA | RU
UA | RU
17 июля 2025, 22:30

На оккупированной территории Запорожской области кафиры превращают студенческие советы в инструмент репрессий

17 июля 2025, 22:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На оккупированных территориях Запорожской области россияне призывают студентов писать доносы. Они хотят, чтобы местная молодежь "сдавала" нелояльных к РФ

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Активисты движения "Желтая лента" сообщили, что россияне на оккупированных территориях Запорожской области предлагают студентам "помогать выявлять нелояльных". Студентам предлагают передавать информацию силовикам о других учащихся и преподавателях. Фактически студенческие советы превращают в инструмент репрессий.

Однако, по данным активистов, желающих сотрудничать с россиянами немного. Подавляющее большинство студентов пытаются держаться в стороне или симулируют лояльность, не участвуя в настоящих доносах.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной территории Запорожья россияне приобщают детей к патрулированию. Несовершеннолетние из "юнармии" патрулируют улицы вместе с представителями росгвардии. Таким образом, украинских детей заставляют работать и привыкать к присутствию оружия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупанты оккупация Запорожская область
Будут судить оккупанта, который пытал и грабил гражданских в Сумской области
17 июля 2025, 19:29
"Если не стреляет - удивительно": как живут жители прифронтовой Преображенки на Запорожье
16 июля 2025, 16:57
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
В Харькове подросток взорвал взрывчатку возле отделения полиции
17 июля 2025, 23:15
Угрожал отцу и избил соседа: в Киеве задержали мужчину, который постоянно издевался над пенсионером
17 июля 2025, 22:55
Дочь певицы Оли Поляковой вышла замуж за иностранца
17 июля 2025, 22:15
Жительница Запорожской области убила сожителя в Одессе
17 июля 2025, 21:55
Раскаялась и купила новый автомобиль: в Киеве женщину осудили за поджог авто военного
17 июля 2025, 21:37
Львов снова затопило после дождя
17 июля 2025, 21:22
Новое украинское правительство провело первое заседание: подробности
17 июля 2025, 20:53
В Херсоне в результате атаки дрона ранен 36-летний мужчина
17 июля 2025, 20:31
В Киеве на взятке в $25 тысяч задержали должностное лицо КГГА и директора рынка
17 июля 2025, 20:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »