Грохот на железной дороге: спецназовцы парализовали логистику оккупантов на Запорожье

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На днях движение сопротивления во взаимодействии с ГУР провели еще одну успешную операцию на временно оккупированной территории Запорожской области. Взрывы дважды разрушили железнодорожное полотно.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что 26 июня движение по участку, который российские захватчики активно использовали для логистики, парализовали более недели.

"1 июля 2025 года московиты восстановили шпалы и рельсы, пустили военный товарняк, но случился еще один железнодорожный грохот ― вражеский локомотив выведен из строя; одна из ключевых логистических ветвей оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована. Борьба с российской нечистью продолжается!", ― говорится в сообщении.