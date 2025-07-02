Силы обороны поразили российский завод, производящий зенитные ракетные комплексы
Силы обороны Украины 1 июля нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол" в Удмуртской республике РФ. На объекте возник пожар
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.
Атаку совершили подразделения СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Объект военно-промышленного комплекса России - завод "Купол" - специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.
"Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне Силы обороны Украины успешно атаковали пункт управления 8-й общевойсковой армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Враг понес потери.