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02 июля 2025, 08:00

Силы обороны поразили российский завод, производящий зенитные ракетные комплексы

02 июля 2025, 08:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Силы обороны Украины 1 июля нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол" в Удмуртской республике РФ. На объекте возник пожар

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Атаку совершили подразделения СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Объект военно-промышленного комплекса России - завод "Купол" - специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

"Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне Силы обороны Украины успешно атаковали пункт управления 8-й общевойсковой армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Враг понес потери.

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