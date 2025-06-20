Украинский центр трансплант-координации

Родственники погибшего в ДТП 16-летнего парня согласились на посмертное донорство. Благодаря этому спасли жизнь женщине и двум детям

Об этом сообщает Украинский центр трансплант-координации, передает RegioNews.

16-летний парень, погибший в аварии, стал донором. Его родные, несмотря на боль потери, согласились на посмертное донорство. Это спасло жизнь трех пациентов: женщины и двоих детей.

15-летняя Диана уже переносила операцию по пересадке почки, однако аутоиммунное заболевание уничтожило орган. Врачи надеются, что вторая попытка станет успешной.

4-летний Тихон в Днепре тоже страдает болезнью почек. Теперь после рансплантации мальчик может жить полноценно.

Также донорскую пенку пересадили 31-летней женщине. Сейчас она уже проходит реабилитацию.

Напомним, ранее родители 4-летнего мальчика из Ровно дали согласие на посмертную пересадку органов, чтобы спасти жизнь трем другим детям. Благодаря этому медики пересадили сердце 6-летней Соломии, страдавшей дилатационной кардиомиопатией.