Во Львовской области провели пересадку органов детям, которым спас жизнь 16-летний подросток
Родственники погибшего в ДТП 16-летнего парня согласились на посмертное донорство. Благодаря этому спасли жизнь женщине и двум детям
Об этом сообщает Украинский центр трансплант-координации, передает RegioNews.
16-летний парень, погибший в аварии, стал донором. Его родные, несмотря на боль потери, согласились на посмертное донорство. Это спасло жизнь трех пациентов: женщины и двоих детей.
15-летняя Диана уже переносила операцию по пересадке почки, однако аутоиммунное заболевание уничтожило орган. Врачи надеются, что вторая попытка станет успешной.
4-летний Тихон в Днепре тоже страдает болезнью почек. Теперь после рансплантации мальчик может жить полноценно.
Также донорскую пенку пересадили 31-летней женщине. Сейчас она уже проходит реабилитацию.
Напомним, ранее родители 4-летнего мальчика из Ровно дали согласие на посмертную пересадку органов, чтобы спасти жизнь трем другим детям. Благодаря этому медики пересадили сердце 6-летней Соломии, страдавшей дилатационной кардиомиопатией.