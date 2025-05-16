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За первые месяцы 2025 года в Украине зарегистрировано 669 новых случаев СПИДа и 235 летальных исходов, обусловленных этим заболеванием

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что положительный тест на ВИЧ — не приговор, а современное лечение позволяет жить качественной и безопасной жизнью.

Так, в Украине все пациенты имеют доступ к бесплатному и адаптированному к условиям военного состояния лечения ВИЧ-инфекции и СПИДу.

В частности, быстрые тесты позволяют получить результат уже через 15–30 минут. Пройти тестирование можно в медицинских учреждениях, у семейного врача, а также через партнерские пациентские организации.

Все услуги бесплатны и конфиденциальны, их также покрывает Программа медицинских гарантий.

Сейчас 116 730 украинцев получают антиретровирусную терапию (АРТ), из которых 96% имеют неопределенный уровень вирусной нагрузки, что позволяет им жить полноценной жизнью и не передавать вирус другим.

Напомним, Украина и еще семь стран могут остаться без лекарств против ВИЧ. Все из-за сокращения финансирования USAID.