Фото: icimaine

Президент Украины прокомментировал трагедию во Франции. Там пассажирский автобус, в котором находились украинцы, попал в аварию

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам президента, в трагическом ДТП во Франции, по информации по состоянию на данный момент, погибли четыре человека. Трое из них граждане Украины. Также французские врачи борются за жизнь еще двух человек. Остальные люди имеют средние и легкие ранения, всем им оказывается необходимая помощь.

Владимир Зеленский отметил, что украинский МИД немедленно направил на место происшествия команду дипломатов и консулов во главе с Послом Украины во Франции.

"Благодарен французским властям за масштабное привлечение спасательных служб: более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить наших детей в больницы, и они продолжают помогать нашим людям. Это настоящее проявление французской солидарности. Знаю, что офис президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает помогать и держать ситуацию на контроле. Мобилизирован также антикризисный центр МИД Франции и местные органы власти", – сообщил президент Украины.

Напомним, ранее в СМИ сообщали об аварии Франции. ДТП произошло на трассе A81 между Ренном и Ле-Маном, в коммуне Дегре. Пассажирский автобус съехал в кювет. Известно, что в салоне находилось около 60 украинцев.