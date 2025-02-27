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В Украине планируют изменить систему школьных пособий. В частности, речь идет об оценке учебников

Об этом сообщает Освіта.ua, передает RegioNews.

Министерство образования планирует ввести искусственный интеллект в процесс анализа и оценки украинских школьных учебников. По словам замглавы МОН Надежды Кузьмичевой, со следующего года планируется обновление процедуры создания учебников для школьников.

Это касается пересмотра требований к содержанию учебников. Также изменят процесс доставки пособий в школы. Проверять учебники теперь будут не только эксперты, но искусственный интеллект. Однако детали пока не раскрывают.

Напомним, что ранее в МОН говорили об обновлении стандарта начальной школы. Отмечалось, что новый стандарт будет учитывать потребности всех учащихся. В частности, это касается детей с особыми образовательными потребностями.