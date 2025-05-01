Иллюстративное фото

Об этом сообщается на официальном портале Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4339-IX. Этот закон народные депутаты приняли на пленарном заседании 27 марта.

Документом предусмотрено, что родители младше 14 лет и учатся дистанционно, смогут перейти на дистанционную работу по согласованию с работодателем. Также эти работники могут направляться в служебные командировки, если это предусмотрено трудовым договором. Право перейти на дистанционную работу имеет только один из родителей.

Напомним, что за украинские дети, которые находятся за границей, также продолжают обучение в Украине в дистанционной форме. По данным МОН, на январь 2025 года это около 355 тысяч детей, которые одновременно учатся в двух школах: дистанционно — в украинской и очно — в школе страны пребывания.