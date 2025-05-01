Родители школьников смогут работать дистанционно: президент подписал закон
Президент Зеленский подписал закон, дающий возможность родителям школьников работать дистанционно. Это касается случаев, когда ребенок учится дома
Об этом сообщается на официальном портале Верховной Рады Украины, передает RegioNews.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4339-IX. Этот закон народные депутаты приняли на пленарном заседании 27 марта.
Документом предусмотрено, что родители младше 14 лет и учатся дистанционно, смогут перейти на дистанционную работу по согласованию с работодателем. Также эти работники могут направляться в служебные командировки, если это предусмотрено трудовым договором. Право перейти на дистанционную работу имеет только один из родителей.
Напомним, что за украинские дети, которые находятся за границей, также продолжают обучение в Украине в дистанционной форме. По данным МОН, на январь 2025 года это около 355 тысяч детей, которые одновременно учатся в двух школах: дистанционно — в украинской и очно — в школе страны пребывания.