Смертельное ДТП на Ровенщине: водитель квадроцикла врезался в бетонный забор
В Сарненщине Ровенской области в результате ДТП погиб водитель квадроцикла
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Трагедия произошла в понедельник, 28 апреля, около 18:40 в селе Немовичи.
По предварительным данным, 62-летний местный житель, управляя квадроциклом "Outlander", не справился с управлением и врезался в бетонный забор.
Известно, что транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Напомним, во Львовской области в результате ДТП погиб 12-летний мотоциклист.
Ранее в Прикарпатье мотоциклист сбил 4-летнего ребенка. Малолетний внезапно выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном месте. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.
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