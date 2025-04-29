Смертельное ДТП на Ровенщине: водитель квадроцикла врезался в бетонный забор

фото: Национальная полиция

В Сарненщине Ровенской области в результате ДТП погиб водитель квадроцикла

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в понедельник, 28 апреля, около 18:40 в селе Немовичи.

По предварительным данным, 62-летний местный житель, управляя квадроциклом "Outlander", не справился с управлением и врезался в бетонный забор.

Известно, что транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, во Львовской области в результате ДТП погиб 12-летний мотоциклист.

Ранее в Прикарпатье мотоциклист сбил 4-летнего ребенка. Малолетний внезапно выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном месте. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.