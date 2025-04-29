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29 апреля 2025, 11:51

На Житомирщине нетрезвый водитель влетел в дерево: четверо травмированных

29 апреля 2025, 11:51
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фото: Национальная полиция
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ДТП произошло 28 апреля около 12:35 на автодороге между селами Ушомиром и Пугачевкой Коростенского района.

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Предварительно известно, что 40-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с деревом.

В результате ДТП травмы получили водитель и трое пассажиров – 66-летний мужчина и две женщины в возрасте 69 и 59 лет. Все они – жители райцентра.

Полицейские установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (2,3 промилле). Его задержали.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, на днях в Житомирской области произошло смертельное ДТП. Тягач раздавил легковушку.

Ранее во Львовской области в результате ДТП погиб 12-летний мотоциклист.

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