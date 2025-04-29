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По факту аварии, которая произошла днем 28 апреля на трассе М-14 сообщением Одесса – Николаев, в пределах села Визырка, ведется расследование

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водительница авто Toyota, совершая обгон, спровоцировала ДТП с двумя легковыми авто и грузовиком.

В результате ДТП водитель второй легковушки погиб. Другие двое водителей и один пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.

В рамках уголовного производства будет проведен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, в результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся . Из-за ДТП движение по трассе было затруднено.