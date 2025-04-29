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Утром 29 апреля на скоростной дороге S2 у аэропорта Шопена в Варшаве произошли две серьезные аварии

Об этом сообщает RMF24, передает RegioNews.

Сначала автобус с гражданами, в частности Украины и Белоруссии, на съезде с трассы S2 на трассу S7 врезался в охранные барьеры и перевернулся на бок.

Вскоре во время спасательных работ произошла еще одна авария. В авто пожарной охраны врезался грузовик.

В больницы в общей сложности попали 16 человек, среди них ребенок. Состояние двух пострадавших тяжелое. Их национальность не уточняют.

Напомним, 1 апреля в Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП . Погибли четыре человека.