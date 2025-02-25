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25 февраля 2025, 15:27

Опрос показал, что большинство поляков хотят быстрого завершения войны в Украине

25 февраля 2025, 15:27
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фото: unian.net
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Большинство граждан Польши поддерживают быстрое заключение мира между РФ и Украиной.

Как передает RegioNews, об этом говорится в результатах опроса студии Opinia24 для Радио ZET.

Социологи спросили поляков: "Как сейчас должна вести себя Украина в условиях войны?".

На этот вопрос почти треть респондентов ответили, что Украине не следует прекращать борьбу. При этом 57% поляков считают, что нужно быстро заключить мир. Еще 13% участников опроса воздержались от ответа.

Также 55% мужчин и 59 женщин подчеркнули, что нужно "быстро стремиться к заключению мира".

Участниками опроса стали 1000 поляков от 18 до 29 лет.

Напомним, в Украине фиксируют массовый отток за границу 16-17-летних юношей.

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