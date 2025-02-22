В Варшаве презентовали польско-украинский фильм "Две сестры"

фото: Посольство Украины в Польше

Об этом сообщило посольство Украины в Польше, передает RegioNews.

Там отметили, что культурное сотрудничество стало еще одним важнейшим элементом двусторонних отношений между обеими странами.

"Этот фильм – не просто история двух героинь, но и отражение общих ценностей, памяти и связей между Украиной и Польшей. Во время, когда украинцы борются за свою свободу, такие проекты играют особую роль в сохранении правды и взаимопонимания", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.

Кинолента рассказывает о сводных сестрах Яшмине и Молгожате, которые после начала российского вторжения в Украину отправляются в охваченную войной страну в поисках отца, волонтера, раненого где-то на линии фронта.

В главных ролях в фильме снялись польские актрисы Каролина Жепа и Диана Замойская, а также украинские актеры – Ирма Витовская, Виталина Библив, Марина Кошкина, Михаил Жонин, Роб Фельдман, Елена Курта и Слава Бабенков.

Ленту снял известный польский режиссер Лукаш Карвовски.

Съемки продолжались в Киеве и области (Бородянцы, Буче, Погребах, Дмитровке и Белогородке), а также в Чернигове и Харькове.

В широкий украинский прокат фильм "Две сестры" выйдет 24 апреля 2025 года.

Напомним, в Украине с 25 февраля стартует Национальный кинофестиваль Cinema for Victory-2025.