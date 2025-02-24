Силы обороны нанесли удар по Рязанскому НПЗ: возник пожар
В ночь на 24 февраля Силы обороны Украины атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие – один из крупнейших российских НПЗ, задействованный в обеспечении оккупационной армии РФ
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Спецоперация была реализована подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки совместно с другими составляющими Сил обороны Украины.
По имеющимся данным, в районе цели произошло по меньшей мере пять взрывов.
"Предварительно возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Результаты поражения уточняются", - заявили в Генштабе.
Кроме того, 23 февраля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили нефтебазу в Тульской области РФ.
Напомним, ранее Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод.