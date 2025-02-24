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24 февраля 2025, 15:15

Силы обороны нанесли удар по Рязанскому НПЗ: возник пожар

24 февраля 2025, 15:15
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фото: Генштаб ВСУ
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В ночь на 24 февраля Силы обороны Украины атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие – один из крупнейших российских НПЗ, задействованный в обеспечении оккупационной армии РФ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперация была реализована подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки совместно с другими составляющими Сил обороны Украины.

По имеющимся данным, в районе цели произошло по меньшей мере пять взрывов.

"Предварительно возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Результаты поражения уточняются", - заявили в Генштабе.

Кроме того, 23 февраля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили нефтебазу в Тульской области РФ.

Напомним, ранее Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

РФ война ВСУ Генштаб Завод Силы беспилотных систем НПЗ нефтебаза
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