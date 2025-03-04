В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1340 российских окупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что Силы обороны в сутки ликвидировали 1340 оккупантов, 3 танка, 8 бронемашин, 45 артсистем, 86 БПЛА, а также 107 единиц авто и спецтехники.
Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 879410 человек.
В целом с начала войны ликвидировано:
- танков - 10 255 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 21 298 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 24 064 (+45) ед,
- средств ПВО - 1094 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 741 (+86) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 428 (+101) ед.
Напомним, Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва".
Ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".
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