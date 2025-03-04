В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки

иллюстративная фотография

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что Силы обороны в сутки ликвидировали 1340 оккупантов, 3 танка, 8 бронемашин, 45 артсистем, 86 БПЛА, а также 107 единиц авто и спецтехники.

Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 879410 человек.

В целом с начала войны ликвидировано:

танков - 10 255 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 21 298 (+8) ед,

артиллерийских систем - 24 064 (+45) ед,

средств ПВО - 1094 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 741 (+86) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 39 428 (+101) ед.

Напомним, Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва".

Ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".