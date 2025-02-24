фото: ГПСУ

Утром 23 февраля на Закарпатье мужчина пытался вывезти за границу медицинскую литературу, которая, возможно, представляет культурную или историческую ценность

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В ходе осмотра микроавтобуса Mercedes пограничники обнаружили 52 книги иностранных изданий, напечатанные в 1883–1943 годах. Автомобилем управлял 32-летний житель Закарпатья.

По словам мужчины, перевезти книги в Румынию его попросил знакомый, а об их возможной ценности он не знал.

Книги у закарпатца изъяли. Экспертиза установит, являются ли издания объектом культурного или исторического значения.

Напомним, на днях на Волыни в автобусе, следовавшем из Польши в Киев, нашли 28 тысяч бриллиантов. Пакет с драгоценными камнями спрятали в нише пола автобуса.