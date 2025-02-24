В Воздушных силах подвели результаты своей работы за три года: сколько вражеских целей уничтожено
За три года полномасштабной войны России против Украины военные Воздушных сил сбили более 26 тысяч средств нападения врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Всего с 24 февраля 2022 года во взаимодействии с Силами обороны Украины сбито 26 525 средств воздушного нападения противника:
- 370 – самолетов;
- 331 – вертолет;
- 40 – ракет "Кинжал";
- 95 – баллистических ракет;
- 550 – крылатых ракет "Калибр";
- 95 – крылатых ракет "Искандер-К";
- 1801 – крылатых ракет Х-101/Х-55см/Х-555;
- 460 – управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 25 – ракет других типов;
- 14286 – ударных БпЛА типа "Shahed";
- 6 900 – разведывательных БПЛА.
Также отмечается, что в течение трех лет тактическая авиация Воздушных сил совершила более 20 000 самолетов: около 10 000 — на огневое поражение противника и более 12 000 на истребительное авиационное прикрытие.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на 24 февраля 2025 года общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 868 тысяч военных.