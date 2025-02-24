В Воздушных силах подвели результаты своей работы за три года: сколько вражеских целей уничтожено

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За три года полномасштабной войны России против Украины военные Воздушных сил сбили более 26 тысяч средств нападения врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Всего с 24 февраля 2022 года во взаимодействии с Силами обороны Украины сбито 26 525 средств воздушного нападения противника:

- 370 – самолетов;

- 331 – вертолет;

- 40 – ракет "Кинжал";

- 95 – баллистических ракет;

- 550 – крылатых ракет "Калибр";

- 95 – крылатых ракет "Искандер-К";

- 1801 – крылатых ракет Х-101/Х-55см/Х-555;

- 460 – управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

- 25 – ракет других типов;

- 14286 – ударных БпЛА типа "Shahed";

- 6 900 – разведывательных БПЛА.

Также отмечается, что в течение трех лет тактическая авиация Воздушных сил совершила более 20 000 самолетов: около 10 000 — на огневое поражение противника и более 12 000 на истребительное авиационное прикрытие.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на 24 февраля 2025 года общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 868 тысяч военных.