фото: Харьковский медиа хаб

Силы обороны Украины вернули более 50% территории, оккупированной россиянами после 24 февраля 2022 года, провели ряд эффективных оборонных, а также наступательных операций

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

"Сегодня 24 февраля исполняется три года после начала широкомасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины. Это был новый этап войны за Независимость, которую Россия развязала против нашей страны в эти же февральские дни 11 лет назад", — отметил главнокомандующий.

Он напомнил, что мир не верил, что мы устоим, но украинский народ достойно сдерживает удары врага.

"Мы разгромили российскую наступательную группировку, отвергли захватчиков от Киева, освободили север Украины, Харьковщину и Херсон", - говорит Сырский.

За три года противник потерял около 870 тысяч солдат и офицеров (из них безвозвратные потери россиян составляют около 250 тыс. человек), более 10,1 тыс. человек. танков, 21,1 тыс. боевых бронированных машин, 23,3 тыс. артсистем. И

"Имею честь быть Главнокомандующим таких воинов в такое время. Моя искренняя благодарность гражданам Украины, которые поддерживают Силы обороны пожертвованием или волонтерской деятельностью. Мы совместно с вами доказываем всему миру, что такое украинское единство. И то, что главный союзник украинского народа — это его Вооруженный Силы."

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.