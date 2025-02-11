06:11  11 февраля
Украинские бойцы уничтожили на Запорожском направлении российский "Сонцепек"
06:42  11 февраля
На Киевщине в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы
01:08  11 февраля
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2025, 16:15

ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России

11 февраля 2025, 16:15
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ
Читайте також
українською мовою

В ночь на 11 февраля Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ осуществляет комплексную переработку и обеспечивает потребности оккупационных войск РФ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперацию реализовали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Отмечается, что Саратовский НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут, дизельное горючее, всего - более 20 видов нефтепродуктов.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 февраля Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На объекте возник пожар.

РФ война ВСУ Завод атака потери россиян ССО ВСУ Силы беспилотных систем НПЗ
Бригада "Месть" ликвидировала 12 российских штурмовиков на Краматорском направлении
11 февраля 2025, 14:10
Почти 1400 оккупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага
11 февраля 2025, 07:55
Украинские бойцы уничтожили на Запорожском направлении российский "Сонцепек"
11 февраля 2025, 06:11
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
За 10 минут 7 ударов КАБами: правоохранители показали последствия атаки на Золочев
11 февраля 2025, 16:50
Отказался взять повестку: жителя Львовщины приговорили к заключению из-за уклонения от мобилизации
11 февраля 2025, 16:50
Во Львове водитель сбил женщину, а сам скрылся с места ДТП
11 февраля 2025, 16:25
Обещали интим: столичные правоохранители разоблачили заключенных, которые выманивали деньги мужчин
11 февраля 2025, 15:50
Россияне сбросили ФАБы на Константиновку: ранены 3 гражданских
11 февраля 2025, 15:45
"Боевых командиров точно не стоит сажать": генерал Марченко прокомментировал дела против собратьев
11 февраля 2025, 15:24
Парк "птичек" ВСУ пополнили боевые дроны "BATON"
11 февраля 2025, 15:15
Собирала средств для оккупантов в Бахмуте: осудили крымскую спортсменку, которая перешла на сторону РФ
11 февраля 2025, 15:15
На Буковине появился новый горный туристический маршрут
11 февраля 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »