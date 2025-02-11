ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России
В ночь на 11 февраля Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ осуществляет комплексную переработку и обеспечивает потребности оккупационных войск РФ
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Спецоперацию реализовали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Отмечается, что Саратовский НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут, дизельное горючее, всего - более 20 видов нефтепродуктов.
"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 5 февраля Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На объекте возник пожар.