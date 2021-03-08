ДТП с украинцами в Польше: двое людей находятся в тяжелом состоянии
По состоянию на 8 марта в больницах Польши находятся 25 украинских граждан, пострадавших в результате ДТП автобуса в Подкарпатском воеводстве.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря воеводы Подкарпатского воеводства Михала Мельничука, передает RegioNews.
В тяжелом состоянии находятся двое пассажиров, ранее сообщалось, что таких было шестеро.
В наших больницах находится 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двух пострадавших как тяжелое", - рассказал Мельничук.
Он отметил, что среди двух пациентов в тяжелом состоянии есть женщина, которую после аварии ошибочно признали погибшей в ДТП.
Напомним, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли и травмировались люди.
Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше вблизи населенного пункта Кашице.
7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.
Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.