10:19  08 марта
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали более 2 тысяч человек
13:50  08 марта
ДТП с украинцами в ​​Польше: двое людей находятся в тяжелом состоянии
09:54  08 марта
Сутки в ООС: боевики снова стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
08 марта 2021, 13:50 296

ДТП с украинцами в ​​Польше: двое людей находятся в тяжелом состоянии

08 марта 2021, 13:50 296
Читайте також українською мовою
Смертельная авария автобуса Познань-Херсон произошла 6 марта
Смертельная авария автобуса Познань-Херсон произошла 6 марта
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 8 марта в больницах Польши находятся 25 украинских граждан, пострадавших в результате ДТП автобуса в Подкарпатском воеводстве.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря воеводы Подкарпатского воеводства Михала Мельничука, передает RegioNews.

В тяжелом состоянии находятся двое пассажиров, ранее сообщалось, что таких было шестеро.

В наших больницах находится 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двух пострадавших как тяжелое", - рассказал Мельничук.

Он отметил, что среди двух пациентов в тяжелом состоянии есть женщина, которую после аварии ошибочно признали погибшей в ДТП.

Напомним, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли и травмировались люди.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше вблизи населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.

украинцы ДТП смерти Польша авария

Авария с украинцами в ​​Польше: водителя автобуса могут посадить на 8 лет
08 марта 2021, 10:48
В Виннице на переезде столкнулись поезд и легковушка
07 марта 2021, 16:25
Авария украинского автобуса в Польше: 26 граждан остаются в больницах
07 марта 2021, 12:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram