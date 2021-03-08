ДТП с украинцами в ​​Польше: двое людей находятся в тяжелом состоянии

Смертельная авария автобуса Познань-Херсон произошла 6 марта

Смертельная авария автобуса Познань-Херсон произошла 6 марта

Фото: из открытых источников

По состоянию на 8 марта в больницах Польши находятся 25 украинских граждан, пострадавших в результате ДТП автобуса в Подкарпатском воеводстве.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря воеводы Подкарпатского воеводства Михала Мельничука, передает RegioNews.

В тяжелом состоянии находятся двое пассажиров, ранее сообщалось, что таких было шестеро.

В наших больницах находится 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двух пострадавших как тяжелое", - рассказал Мельничук.

Он отметил, что среди двух пациентов в тяжелом состоянии есть женщина, которую после аварии ошибочно признали погибшей в ДТП.

Напомним, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли и травмировались люди.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше вблизи населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.