ДТП з українцями в Польщі: двоє людей перебувають у тяжкому стані

Смертельна аварія автобуса Познань-Херсон сталася 6 березня

Смертельна аварія автобуса Познань-Херсон сталася 6 березня

Фото: із відкритих джерел

Станом на 8 березнях у лікарня Польщі знаходяться 25 українських громадян, які постраждали в результаті ДТП автобуса в Підкарпатському воєводстві.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речника воєводи Підкарпатського воєводства Міхала Мельнічука, передає RegioNews.

У тяжкому стані перебувають двоє пасажирів, раніше повідомлялося, що таких було шестеро.

У наших лікарнях перебуває 25 осіб, які постраждали в цій аварії. Лікарі оцінюють стан лише двох постраждалих як тяжкий”,- розповів Мельничук.

Він зазначив, що серед двох пацієнтів у важкому стані є жінка, яку після аварії помилково визнали загиблою в ДТП.

Нагадаємо, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП, внаслідок чого загинули і травмувалися люди.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.