В Минздраве назвали области, в которых украинцы могут безопасно отдыхать

Отдохнуть можно в четырех областях Украины

Отдохнуть можно в четырех областях Украины

Фото: из открытых источников

На фоне пандемии коронавируса в Минздраве определили наиболее безопасные области для летнего отдыха украинцев.

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в этих областях сейчас открыто все, и украинцы могут отправиться туда на отдых.

Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине", - сказал Ляшко.

Также он напомнил, что с 15 июня открываются внешние авиаперелеты.

"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", - добавил главный санитарный врач.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксирован новый антирекорд заболеваемости - заболели 753 человека.

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