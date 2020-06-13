10:39  13 июня
Новый антирекорд: за сутки зафиксировали более 750 случаев заболевания коронавирусом
13:23  13 июня
Камбин отменил пробное ВНО, есть риск полной отмены оценивания - омбудсмен
10:04  13 июня
Сутки на Донбассе: очередное нарушение "тишины" боевиками и раненый украинский военный
UA | RU
UA | RU
13 июня 2020, 12:41 19

В Минздраве назвали области, в которых украинцы могут безопасно отдыхать

13 июня 2020, 12:41 19
Читайте також українською мовою
Отдохнуть можно в четырех областях Украины
Отдохнуть можно в четырех областях Украины
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На фоне пандемии коронавируса в Минздраве определили наиболее безопасные области для летнего отдыха украинцев.

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в этих областях сейчас открыто все, и украинцы могут отправиться туда на отдых.

Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине", - сказал Ляшко.

Также он напомнил, что с 15 июня открываются внешние авиаперелеты.

"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", - добавил главный санитарный врач.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксирован новый антирекорд заболеваемости - заболели 753 человека.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус Украина карантин Минздрав Виктор Ляшко отдых
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Иван Галунга
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Все блоги »