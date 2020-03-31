У 66-летнего врача-гинеколога Волынской областной больницы, который накануне скончался в инфекционном отделении, посмертно диагностировали коронавирус. Его коллега, 41-летний врач-анестезиолог умер от тяжелого системного заболевания, не связанного с COVID-19

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У 66-летнего врача-гинеколога Волынской областной больницы, который накануне скончался в инфекционном отделении, посмертно диагностировали коронавирус. Его коллега, 41-летний врач-анестезиолог умер от тяжелого системного заболевания, не связанного с COVID-19

Об этом сегодня сообщили на брифинге в Волынской ОГА, пишет Regionews.

У умершего от сердечного приступа в инфекционном отделении врача гинеколога посмертно диагностировали коронавирус. Больной лечился от пневмонии, его состояние было удовлетворительным, однако не выдержало сердце.

Известно что у врача обнаружили пневмонию, експрестест на коронавирус был отрицательный, но его поместили в инфекционную больницу. О том, что у 66-летнего мужчины подтвердился коронавирус, родственники узнали уже после того, как тело забрали на погребение, сообщает ТСН. Гроб даже успели занести в собор на отпевание. И уже там им перезвонили и сообщили: у мужчины коронавирус.

По официальным отчетам, тело умершего родственникам, еще до окончательных результатов анализов, отдали герметично запакованным - так делают, когда у умершего диагностируют коронавирус. Как уверяют в ОГА, медики решили перестраховаться. "Вскрытие проводили согласно протоколу. Тело обработали хлорсодержащим антисептиком. Выдали в герметичном пакете", - говорит начальник управления охраны здоровья Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

После того, как тело забрали из собора на погребение, спасатели проводили там дезинфекцию. Полиция несколько раз проверяла в соборе, не подходят родные умершего до гроба. Впрочем, всех, кто был на похоронах, все же отправили на самоизоляцию.

На карантине находятся также восемь врачей, которые контактировали с покойным:

"Врач с 20 марта находился в отпуске, не работал и не имел большого количества контактов. По состоянию на сегодня из его круга обследуется восемь человек, которые находятся в самоизоляции. Это люди с Волынской областной поликлиники", – отметил Игорь Ващенюк.

41-летний врач-анестезиолог Волынской областной клинической больницы, который умер вчера, имел тяжелое системное заболевание, которое с коронавирусом не связано.