COVID-положительные в Сумской области: кто они?

Стали известны подробности о двух инфицированных мужчинах на Сумщине: один приехал из-за границы, другой - местный житель

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Стали известны подробности о двух инфицированных мужчинах на Сумщине: один приехал из-за границы, другой - местный житель

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальные заявления чиновников области.

Одному из больных - 25 лет, в Сумы он прилетел из Грузии, - рассказал начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов.

В свою очередь, мэр Кролевца Александр Бобровицкий сообщил, что 31 марта лабораторный анализ показал наличие коронавирусной инфекции в организме мужчины из села Грузское Кролевецкого района. К мужчине на днях в гости приезжала семья из ОАЭ. Предварительно, они и инфицировали родственника.

Напомним, что в Конотопе 31 марта зафиксировали вторую смерть мужчины, который попал в больницу с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как писали RegioNews раньше, в Сумской области по состоянию на 31 марта известно о 17 инфицированных коронавирусом людей.