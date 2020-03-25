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25 марта 2020, 17:26 3

Коронавирус заставил Путина перенести референдум об "обнулении" президентства

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25 марта 2020, 17:26 3
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В России перенесли на неопределенный срок голосования по поводу поправок в конституцию РФ, которыми "обнуляется" президентство Путина
Фото: скриншот видео
В России перенесли на неопределенный срок голосования по поводу поправок в конституцию РФ, которыми "обнуляется" президентство Путина

Об этом пишут российские СМИ, а также заявил сам Путин, передает RegioNews.

Отмечается, что голосование должно было состояться 22 апреля, и его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Сообщается, что новая дата голосования по поправкам к конституции России будет объявлена позже, и это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Напомним, 10 марта госдума РФ поддержала поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, которая предусматривает "обнуление" президентских сроков.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с визитом президента РФ Путина во временно оккупированный Крым.


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