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26 марта 2020, 17:18 8

В Виннице COVID-19 заболел ребенок

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26 марта 2020, 17:18 8
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26 марта в Виннице обнаружили коронавирус у 5-летнего ребенка
26 марта в Виннице обнаружили коронавирус у 5-летнего ребенка

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ Vinbazar.com.

5-летнего мальчика госпитализировали в Винницкую областную клиническую детскую инфекционную больницу вчера, 25 марта. Его родная тетя уже несколько дней находится в инфекционном отделении Винницкой городской больницы №1с диагнозом COVID-19.

Женщина работала до госпитализации в родильном доме областного центра. Когда почувствовала себя плохо, ушла на больничный и обратилась к медикам. Те подтвердили у нее коронавирус.

Заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Степан Томин сообщил, что по состоянию на 14:00 26 марта в Винницкой области лабораторно подтверждены 4 случая заражения атипичной пневмонией.

Напомним, что по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новые случаи.

Как сообщали RegioNews ранее, в Виннице на карантин закрыли родильный дом, в котором работала медсестра с коронавирусной инфекцией.


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