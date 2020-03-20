Их купить негде: Николаеву удалось приобрести два аппарата ИВЛ

Николаев купит два аппарата искусственной вентиляции легких, стоимость которых составляет 1,6 миллиона гривен

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Николаев купит два аппарата искусственной вентиляции легких, стоимость которых составляет 1,6 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НикВести.

Сообщается, что аппараты в Управление здравоохранения Николаевского городского совета доставят в течение трех недель, до 14 апреля.

20 марта во время сессии Николаевского городского совета начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай рассказала, что в прошлом году были обновлены реанимационные отделения, туда закупили 16 новых аппаратов искусственной вентиляции легких, в том числе 5 аппаратов эксперт-класса.

"На сегодняшний день на 48 реанимационных кроватях обеспеченность составляет 59 аппаратов искусственной вентиляции легких и плюс 2, которые мы приобретаем. Будет 61. Но на сегодня в наличии аппаратов искусственной вентиляции на рынке Украине очень ограниченное количество. То, что мы смогли взять - это два аппарата. Но у нас есть резерв. Их просто сейчас купить негде. Нам сказали, что 40 аппаратов завозили в Украину те поставщики, с которыми наши лечебные заведения работали в прошлом году. Они все были перенаправлены в Италию, потому что там дали двойную цену. Это со слов представителей фирм. Сегодня мы нашли только два аппарата, которые будут поставлены в такой короткий период", - сказала Ирина Шамрай.

Напомним, что в Николаеве стали известны результаты семерых человек на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Николаеве проверяют, как магазины и заведения соблюдают карантин.

Кроме того, в Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

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