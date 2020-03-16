Коронавирус диагностировали у двух украинцев в ​​Польше

За последние пол суток количество зараженных коронавирусом в Польше выросло еще на 25 человек. Его диагностировали также у двух граждан Украины в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства на юге страны

За последние пол суток количество зараженных коронавирусом в Польше выросло еще на 25 человек. Его диагностировали также у двух граждан Украины в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства на юге страны

По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевськои, один из Украинской приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины, информирует Wprost.pl. "Пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", - сообщила Кухажевска. На польско-украинской границе по состоянию на понедельник, 16 марта, наблюдаются очереди грузового транспорта. В частности, по данным Бещадского отдела пограничной службы РП на въезд в Украину на пункте пропуска "Корчева-Краковец" ожидает 400 фур, а из Украины в Польшу - 300 грузовых автомобилей. В понедельник правительство Польши планирует прекратить внутренние авиаперелеты по стране. В целом количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 150-ти человек, три человека погибли.

.