Коронавирус диагностировали у двух украинцев в Польше
По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевськои, один из Украинской приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины, информирует Wprost.pl.
"Пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", - сообщила Кухажевска.
На польско-украинской границе по состоянию на понедельник, 16 марта, наблюдаются очереди грузового транспорта. В частности, по данным Бещадского отдела пограничной службы РП на въезд в Украину на пункте пропуска "Корчева-Краковец" ожидает 400 фур, а из Украины в Польшу - 300 грузовых автомобилей.
В понедельник правительство Польши планирует прекратить внутренние авиаперелеты по стране.
В целом количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 150-ти человек, три человека погибли.
- 16:10 16 марта От зоопарка до спортзалов: в Николаеве приостанавливают работу всех мест развлекательного характера
- 16:05 16 марта Через КПВВ на оккупированную территорию пытались провезти тысячи долларов и миллионы рублей
- 15:54 16 марта На Буковине мужчину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 15:34 16 марта В Ровно полицейские оштрафовали нардепа
- 15:24 16 марта "Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через границу
- 14:01 16 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных