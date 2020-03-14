Путин подписал закон, который позволит ему вновь занять пост президента
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DW.
Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон РФ "О поправке к Конституции Российской Федерации". Теперь текст документа будет направлен для проверки в Конституционный суд. После этого пройдет общероссийское голосование по поправкам, которое запланировано на 22 апреля.
Ранее в тот же день Совет Федерации подвел итоги рассмотрения законопроекта региональными парламентами, все без исключения его одобрили.
Пакет поправок в основной закон, инициированный Путиным, Госдума, а затем и Совет Федерации одобрили 11 марта. Среди прочего, нововведения предусматривают обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны.
Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений в Конституцию.
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с инициативой обнуления президентских сроков для Владимира Путина, российский парламент ее поддержал.
"Возможность, которая предоставлена президенту Российской Федерации после 2024 года - по окончании срока полномочий, - избираться, однозначно принесет больше стабильности", - цитирует пресс-служба Госдумы заявление ее председателя Вячеслава Володина.
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