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11 марта 2020, 14:43 4

Рада открестилась от визита Медведчука и депутатов ОПЗЖ к Путину

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11 марта 2020, 14:43 4
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Встречи народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Госдумы и президентом России 10 марта 2020 года состоялись по инициативе политической партии
Фото: zagittya.com.ua
Встречи народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Госдумы и президентом России 10 марта 2020 года состоялись по инициативе политической партии

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Как отмечается, "руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось".

Кроме того, подчеркнули в Раде нардепы, которые приняли участие в поездке в Россию, командировки в Аппарате Рады не оформляли.

"Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осуществили частную поездку в Российскую Федерацию и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии ОПЗЖ с депутатами Госдумы РФ. Целью встречи стала презентация "парламентского измерения "нормандского формата"".


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