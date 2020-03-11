Рада открестилась от визита Медведчука и депутатов ОПЗЖ к Путину
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.
Как отмечается, "руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось".
Кроме того, подчеркнули в Раде нардепы, которые приняли участие в поездке в Россию, командировки в Аппарате Рады не оформляли.
"Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осуществили частную поездку в Российскую Федерацию и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии ОПЗЖ с депутатами Госдумы РФ. Целью встречи стала презентация "парламентского измерения "нормандского формата"".
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