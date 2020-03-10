Путин пригрозил "мечем" каждому, кто посягнет на Россию

Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз

Фото: kremlin.ru

Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз

Как передает RegioNews, ссылаясь на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Так, комментируя популярный слоган "Можем повторить", Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".

"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий. "И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом", - добавил президент.

Напомним, 10 марта на Донбассе в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка боевики обстреляли украинские позиции из российских 120-122 мм минометов и гаубиц под Донецком. Также боевики подбили грузовик ГАЗ-66 ВСУ.