Путин пригрозил "мечем" каждому, кто посягнет на Россию
Как передает RegioNews, ссылаясь на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Так, комментируя популярный слоган "Можем повторить", Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".
"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий. "И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом", - добавил президент.
Напомним, 10 марта на Донбассе в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка боевики обстреляли украинские позиции из российских 120-122 мм минометов и гаубиц под Донецком. Также боевики подбили грузовик ГАЗ-66 ВСУ.
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