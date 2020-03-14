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14 березня 2020, 15:58 4

Путін підписав закон, який дозволить йому знову зайняти пост президента

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14 березня 2020, 15:58 4
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Президент Росії підписав закон про поправки до Конституції РФ
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Президент Росії підписав закон про поправки до Конституції РФ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на DW.

Президент Росії Володимир Путін у суботу, 14 березня, підписав закон РФ "Про поправки до Конституції Російської Федерації". Тепер текст документа буде направлений для перевірки в Конституційний суд. Після цього пройде загальноросійське голосування по поправках, яке заплановане на 22 квітня.

Раніше в той же день Рада Федерації підвела підсумки розгляду законопроекту регіональними парламентами, всі без винятку його схвалили.

Пакет поправок в основний закон, ініційований Путіним, Держдума, а потім і Рада Федерації схвалили 11 березня. Серед іншого, нововведення передбачають обнулення президентських термінів для Володимира Путіна, що дозволить йому знову зайняти пост президента країни.

Російські правозахисники у відкритому листі назвали ухвалення поправок антиконституційним переворотом. У Москві і ряді міст Росії пройшли поодинокі пікети проти змін до Конституції.

10 березня депутат Держдуми Валентина Терешкова виступила з ініціативою обнулення президентських термінів для Володимира Путіна, російський парламент її підтримав.

"Можливість, яка надана президенту Російської Федерації після 2024 року - після закінчення строку повноважень, - обиратися, однозначно принесе більше стабільності", - цитує прес-служба Держдуми заяву її голови В'ячеслава Володіна.


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