Путін підписав закон, який дозволить йому знову зайняти пост президента
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на DW.
Президент Росії Володимир Путін у суботу, 14 березня, підписав закон РФ "Про поправки до Конституції Російської Федерації". Тепер текст документа буде направлений для перевірки в Конституційний суд. Після цього пройде загальноросійське голосування по поправках, яке заплановане на 22 квітня.
Раніше в той же день Рада Федерації підвела підсумки розгляду законопроекту регіональними парламентами, всі без винятку його схвалили.
Пакет поправок в основний закон, ініційований Путіним, Держдума, а потім і Рада Федерації схвалили 11 березня. Серед іншого, нововведення передбачають обнулення президентських термінів для Володимира Путіна, що дозволить йому знову зайняти пост президента країни.
Російські правозахисники у відкритому листі назвали ухвалення поправок антиконституційним переворотом. У Москві і ряді міст Росії пройшли поодинокі пікети проти змін до Конституції.
10 березня депутат Держдуми Валентина Терешкова виступила з ініціативою обнулення президентських термінів для Володимира Путіна, російський парламент її підтримав.
"Можливість, яка надана президенту Російської Федерації після 2024 року - після закінчення строку повноважень, - обиратися, однозначно принесе більше стабільності", - цитує прес-служба Держдуми заяву її голови В'ячеслава Володіна.
- 15:58 14 березня Путін підписав закон, який дозволить йому знову зайняти пост президента
- 15:24 14 березня В регіонах України призначать головних санітарних лікарів
- 15:00 14 березня Кабмін: Україна забезпечить невідкладну евакуацію своїх громадян з Італії
- 14:44 14 березня У МОЗ спростували інформацію щодо четвертого випадку захворювання на коронавірус
- 14:08 14 березня У США введено надзвичайний стан через коронавірус
- 13:42 14 березня Коронавірус: коли і для кого сусідні держави закривають кордони
- 23:36 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера