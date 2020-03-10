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10 марта 2020, 15:59 16

Вечный лидер: депутаты РФ обнулили президентство Путина

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10 марта 2020, 15:59 16
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Госдума РФ поддержала поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, которая предусматривает "обнуление" президентских сроков
Фото: flickr
Госдума РФ поддержала поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, которая предусматривает "обнуление" президентских сроков

Соответствующее решение было принято на заседании 10 марта после речи Путина, передает RegioNews

За это решение проголосовали 380 человек, против - 43, воздержался - один. Поправка, которую внесла депутат от путинской фракции "Единая Россия" Валентина Терешкова, отменяет норму конституции РФ об ограничении пребывания одного лица на посту президента двумя президентскими сроками.

В поправке указано, что предлагаемое в законопроекте ограничения для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, которое занимало и (или) занимает должность президента Российской Федерации на момент вступления в силу этой поправки в силу, участвовать в качестве кандидата в выборах президента Российской Федерации".

Теперь президент РФ Владимир Путин сможет участвовать в следующих президентских выборах 2024 года и, теоретически, на следующих выборах после них в 2030 году.

Как сообщали RegioNews ранее, за последнюю неделю мировые рынки акций фиксируют максимальное недельное снижение со времен финансового кризиса в 2008 году.


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