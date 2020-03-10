Вечный лидер: депутаты РФ обнулили президентство Путина
Соответствующее решение было принято на заседании 10 марта после речи Путина, передает RegioNews
За это решение проголосовали 380 человек, против - 43, воздержался - один. Поправка, которую внесла депутат от путинской фракции "Единая Россия" Валентина Терешкова, отменяет норму конституции РФ об ограничении пребывания одного лица на посту президента двумя президентскими сроками.
В поправке указано, что предлагаемое в законопроекте ограничения для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, которое занимало и (или) занимает должность президента Российской Федерации на момент вступления в силу этой поправки в силу, участвовать в качестве кандидата в выборах президента Российской Федерации".
Теперь президент РФ Владимир Путин сможет участвовать в следующих президентских выборах 2024 года и, теоретически, на следующих выборах после них в 2030 году.
Как сообщали RegioNews ранее, за последнюю неделю мировые рынки акций фиксируют максимальное недельное снижение со времен финансового кризиса в 2008 году.
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