В деле МН17 появились новые свидетели

Прокуратура Нидерландов во время суда по рассмотрению катастрофы самолета MH17 над Донбассом летом 2014 представила новых свидетелей пуска ракеты

Фото: flickr

Прокуратура Нидерландов во время суда по рассмотрению катастрофы самолета MH17 над Донбассом летом 2014 представила новых свидетелей пуска ракеты

Об этом сообщает издание NOS, передает RegioNews.

Сообщается, что один из них - россиянин, который присутствовал при пуске ракеты с ЗРК "Бук" по самолету.

В прокуратуре Нидерландов отметили, что он по своей воле вызвался присоединиться к сепаратистам и охранял территорию, из которой стрелял "Бук".

По словам свидетеля, присутствовавшие на месте выстрела были довольны, что сбили военно-транспортный самолет, пока не поняли, что это пассажирский самолет.

В ведомстве также рассказали, что из-за мер безопасности он ранее давал показания в маске, и привод его в зал суда представляет опасность.

По словам прокуроров, десяткам других свидетелей также грозит серьезная опасность со стороны российских спецслужб. Имена этих людей хранят в тайне. Большинство свидетелей заявили, что боятся мести или убийства.

"К одной из людей, которая прислала видео, дважды приходили вооруженные люди. После этого она исчезла", - сообщил прокурор Тийс Бергер.

По данным прокуратуры, угрозы поступают от вооруженных формирований на востоке Украины и от российских спецслужб.

"Это бросает темную тень на этот процесс. Есть много доказательств того, что российские силовики пытаются помешать этому процессу", - добавил Бергер.