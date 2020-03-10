В деле МН17 появились новые свидетели
Об этом сообщает издание NOS, передает RegioNews.
Сообщается, что один из них - россиянин, который присутствовал при пуске ракеты с ЗРК "Бук" по самолету.
В прокуратуре Нидерландов отметили, что он по своей воле вызвался присоединиться к сепаратистам и охранял территорию, из которой стрелял "Бук".
По словам свидетеля, присутствовавшие на месте выстрела были довольны, что сбили военно-транспортный самолет, пока не поняли, что это пассажирский самолет.
В ведомстве также рассказали, что из-за мер безопасности он ранее давал показания в маске, и привод его в зал суда представляет опасность.
По словам прокуроров, десяткам других свидетелей также грозит серьезная опасность со стороны российских спецслужб. Имена этих людей хранят в тайне. Большинство свидетелей заявили, что боятся мести или убийства.
"К одной из людей, которая прислала видео, дважды приходили вооруженные люди. После этого она исчезла", - сообщил прокурор Тийс Бергер.
По данным прокуратуры, угрозы поступают от вооруженных формирований на востоке Украины и от российских спецслужб.
"Это бросает темную тень на этот процесс. Есть много доказательств того, что российские силовики пытаются помешать этому процессу", - добавил Бергер.
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