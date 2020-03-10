Италия будет закрытой для туризма: Ryanair также отменяет перелеты
Как передает RegioNews, об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
"Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из/в Италию будут приостановлены. Италия будет закрытой для туризма. С 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы. С 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что все пассажиры, которые планировали полет с Ryanair, 10 марта получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.
В компании добавили, что у пассажиров есть несколько вариантов: полный возврат средств; бесплатный перелет более раннего рейса до 13 марта или кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев.
Напомним, ранее МАУ отменили некоторые рейсы в 16 стран из-за мер, связанные с коронавируса, и пересмотрела частоту внутренних авиарейсов. В свою очередь, Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.
- 18:58 10 марта Правительственный штаб утвердил новый план борьбы с коронавирусом
- 18:57 10 марта На Донбассе погиб боец из Винницкой области
- 18:52 10 марта На Донбассе в результате обстрелов два украинских военных погибли, семеро - ранены - ООС
- 18:39 10 марта Киевские хакеры за год украли с банковских счетов 30 миллионов гривен
- 18:29 10 марта На Донбассе в зоне боевых действий погиб боец из Кировоградщины
- 18:25 10 марта В Борисполе задержали нелегальные детали танков и самолетов на миллион долларов
- 13:18 10 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой