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10 марта 2020, 15:57 6

Италия будет закрытой для туризма: Ryanair также отменяет перелеты

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10 марта 2020, 15:57 6
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Ирландская авиакомпания Ryanair приостанавливает все внутренние и международные рейсы "с" и "в" Италию из-за вспышки коронавируса
Фото: facebook/ryanair
Ирландская авиакомпания Ryanair приостанавливает все внутренние и международные рейсы "с" и "в" Италию из-за вспышки коронавируса

Как передает RegioNews, об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

"Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из/в Италию будут приостановлены. Италия будет закрытой для туризма. С 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы. С 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все пассажиры, которые планировали полет с Ryanair, 10 марта получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.

В компании добавили, что у пассажиров есть несколько вариантов: полный возврат средств; бесплатный перелет более раннего рейса до 13 марта или кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев.

Напомним, ранее МАУ отменили некоторые рейсы в 16 стран из-за мер, связанные с коронавируса, и пересмотрела частоту внутренних авиарейсов. В свою очередь, Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.


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