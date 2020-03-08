Медики исследовали анализы 20 украинцев на коронавирусную инфекцию

По состоянию на утро 8 марта из 20 доставленных в лабораторию Центра общественного здоровья образцов материалов ни в одном из них коронавирусную инфекцию не обнаружили

Фото: pixabay

По состоянию на утро 8 марта из 20 доставленных в лабораторию Центра общественного здоровья образцов материалов ни в одном из них коронавирусную инфекцию не обнаружили

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