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Медики исследовали анализы 20 украинцев на коронавирусную инфекцию
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08 марта 2020, 15:19 39

Медики исследовали анализы 20 украинцев на коронавирусную инфекцию

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08 марта 2020, 15:19 39
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По состоянию на утро 8 марта из 20 доставленных в лабораторию Центра общественного здоровья образцов материалов ни в одном из них коронавирусную инфекцию не обнаружили
Фото: pixabay
По состоянию на утро 8 марта из 20 доставленных в лабораторию Центра общественного здоровья образцов материалов ни в одном из них коронавирусную инфекцию не обнаружили

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что медики исследовали 6 образцов, отобранных от лиц с подозрением на Covid-19 и 14 - от людей, которые с ними контактировали.

"Положительных на Covid-19 не обнаружено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 7 марта в Центр поступило одно сообщение о подозрении на Covid-19 в Черновицкой области.

Напомним, в 48-летней гражданки Молдовы, которая 7 марта прилетела из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев (авиакомпания Wizzair), обнаружен коронавирус. Женщина заболела еще 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но безответственно оставила больницу и вернулась домой.

Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, которым возвращалась в Молдову женщина, больная коронавирусом, были граждане Украины.


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