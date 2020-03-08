Медики исследовали анализы 20 украинцев на коронавирусную инфекцию
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Отмечается, что медики исследовали 6 образцов, отобранных от лиц с подозрением на Covid-19 и 14 - от людей, которые с ними контактировали.
"Положительных на Covid-19 не обнаружено", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что 7 марта в Центр поступило одно сообщение о подозрении на Covid-19 в Черновицкой области.
Напомним, в 48-летней гражданки Молдовы, которая 7 марта прилетела из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев (авиакомпания Wizzair), обнаружен коронавирус. Женщина заболела еще 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но безответственно оставила больницу и вернулась домой.
Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, которым возвращалась в Молдову женщина, больная коронавирусом, были граждане Украины.
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