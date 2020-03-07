В Китае обрушился отель с размещенными на карантин людьми

В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание гостиницы, где находились люди с подозрением на коронавирус COVID-19

В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание гостиницы, где находились люди с подозрением на коронавирус COVID-19

Об этом сообщает South China Morning Post, пишет RegioNews. Пятиэтажный отель Xinjia Express рухнул в Китае в районе Личэнь городского округа Цюаньчжоу. Инцидент произошел примерно в 13:30 по киевскому времени. Уже удалось спасти 16 человек, пока неизвестно, сколько людей остается под завалами. Не исключено, что есть погибшие и пострадавшие. Причина обвала пока неизвестна, название отеля не сообщают. Кроме отеля на первом этаже здания расположены магазины и кафе. Также известно, что в тотеме могли находиться и иностранцы.

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