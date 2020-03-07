В Китае обрушился отель с размещенными на карантин людьми
В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание гостиницы, где находились люди с подозрением на коронавирус COVID-19
В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание гостиницы, где находились люди с подозрением на коронавирус COVID-19
Об этом сообщает South China Morning Post, пишет RegioNews.
Пятиэтажный отель Xinjia Express рухнул в Китае в районе Личэнь городского округа Цюаньчжоу.
Инцидент произошел примерно в 13:30 по киевскому времени.
Уже удалось спасти 16 человек, пока неизвестно, сколько людей остается под завалами.
Не исключено, что есть погибшие и пострадавшие.
Причина обвала пока неизвестна, название отеля не сообщают.
Кроме отеля на первом этаже здания расположены магазины и кафе.
Также известно, что в тотеме могли находиться и иностранцы.
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