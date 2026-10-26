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26 октября 2026, 17:55

15 тысяч за "билет в Польшу": на Волыни разоблачили канал для уклонистов

26 октября 2026, 17:55
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Фото из открытых источников
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На Волыни разоблачили очередную схему незаконной переправки лиц в страны Европейского Союза. Организатора задержали "на горячем"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Муж получил под клиента 15 тысяч долларов. Это была оплата за изготовление и предоставление пакета поддельных документов для выезда в Польшу. Правоохранители задержали злоумышленника после того, как он получил деньги.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

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