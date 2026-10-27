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27 октября 2026, 19:43

В Одессе адвокат подозревается в схеме с переводом военного за $3300

27 октября 2026, 19:43
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Фото: Одесская областная прокуратура
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В Одессе правоохранители сообщили о подозрении адвокату, который, по данным следствия, обещал за 3300 долларов организовать перевод военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть, в другое подразделение

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, в мае этого года к адвокату обратился военнослужащий, самовольно покинувший военную часть. Юрист заверил его, что за 3300 долларов сможет организовать перевод в другую воинскую часть, чтобы тот избежал уголовной ответственности за СЗЧ.

Для этого адвокат ссылался на якобы имеющиеся связи среди военных чиновников.

После получения части оговоренной суммы – 1650 долларов – адвоката задержали.

Ему сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более полумиллиона гривен.

Напомним, что в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организатором схемы оказалась адвокат.

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