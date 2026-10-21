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На границе разоблачили мужчину, который женился на матери своей девушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники остановили 37-летнего жителя Винницы, который пытался выехать в Молдову вместе с 52-летней женой с инвалидностью. Брак был зарегистрирован три месяца назад. Пара уверяла, что, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, их связывают настоящие чувства.

Во время проверки "романтичная" легенда быстро рассыпалась. На вопросы пограничников пара отвечала сбивчиво и не могла рассказать базовые вещи о своей совместной жизни или обстоятельствах знакомства.

В конце концов, мужчина признался в настоящей цели брака: женщина оказалась не женой, а будущей тещей. Пара заключила фиктивный брак, чтобы мужчина смог легально уехать за границу в качестве сопровождающего лица с инвалидностью.

В выезде мужчине отказали, а в Нацполицию направили сообщение об уголовном правонарушении по статье о незаконной переправке лиц через госграницу.

Напомним, на Закарпатье 19-летняя девушка за $6000 переправляла мужчин в Румынию. Фигурантке сообщили о подозрении и взяли ее под стражу.