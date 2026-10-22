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22 октября 2026, 15:33

Угнал Opel Kadett и обокрал ателье и магазин: житель Дубна получил приговор

22 октября 2026, 15:33
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Фото: САП
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В Дубне в Ровенской области суд приговорил 37-летнего мужчину к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы за ряд имущественных преступлений. Среди них - кражи из дома, ателье и магазина, а также угон автомобиля Opel Kadett

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления. Находясь на испытательном сроке, он угнал автомобиль, за что ныне отбывает наказание в местах лишения свободы.

Одно из правонарушений произошло в 2022 году. Мужчина проник в дом жительницы Дубна и похитил бытовую технику и продукты питания. Когда хозяйка заметила воровство и попыталась его догнать, он скрылся.

Через два месяца мужчина повредил навесной замок гаража и угнал автомобиль Opel Kadett. Впоследствии он продал транспортное средство, причинив владельцу материальный ущерб более чем на 16 тысяч гривен.

Летом 2023 года мужчина также обворовал местные ателье и магазин. Общая сумма ущерба в этих эпизодах превысила 43 тысячи гривен.

После завершения досудебного расследования материалы уголовного производства были переданы в суд. По результатам рассмотрения дела мужчину приговорили к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Напомним, ранее на Житомирщине мошенница выманила деньги у семьи пропавшего без вести военного. Она убедила их, что может помочь найти защитника.

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