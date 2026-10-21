Фото: полиция

ДТП произошло 21 октября около 13:40 в селе Свидово Чертковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Peugeot не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего влетел на обочине в припаркованный Volkswagen Golf. От удара обломки машин также повредили припаркованную фуру Iveco.

В результате ДТП на месте погиб 21-летний пассажир Peugeot. Еще одну пассажирку авто, 19-летнюю девушку, с травмами доставили в больницу.

Полицейские задержали водителя Peugeot. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 19 октября в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом. Пассажирка легковушки погибла на месте, ее мужа госпитализировали.