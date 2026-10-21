06:05  21 октября
На Волыни трактор подорвался на мине: погиб мастер леса
09:37  21 октября
В Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК: что известно
10:55  21 октября
Украинскому режиссеру диагностировали рак кожи
UA | RU
UA | RU
21 октября 2026, 18:14

Смертельное ДТП в Тернопольской области: легковушка протаранила припаркованное авто

21 октября 2026, 18:14
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 21 октября около 13:40 в селе Свидово Чертковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Peugeot не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего влетел на обочине в припаркованный Volkswagen Golf. От удара обломки машин также повредили припаркованную фуру Iveco.

В результате ДТП на месте погиб 21-летний пассажир Peugeot. Еще одну пассажирку авто, 19-летнюю девушку, с травмами доставили в больницу.

Полицейские задержали водителя Peugeot. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 19 октября в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом. Пассажирка легковушки погибла на месте, ее мужа госпитализировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область происшествия авария ДТП погибший пострадавшая
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
Земля стоимостью более 13 млн. грн. и несуществующий дом: прокуратура подала иск в Киеве
21 октября 2026, 19:28
В Днепропетровской области 35-летнего мужчину подозревают в убийстве 51-летней женщины
21 октября 2026, 18:57
За 5000 долларов за побег со службы: в Ровенской области солдат попался на подкупе командира
21 октября 2026, 18:57
15 лет заключения с конфискацией имущества: в Донецкой области осудили агента РФ за государственную измену
21 октября 2026, 18:46
Во Львове мужчина жестоко избил соседа
21 октября 2026, 18:45
В Харьковской области мужчина похитил Ford Sierra и пытался завладеть Ford Focus
21 октября 2026, 18:22
$80 тысяч за жизнь сына: в Херсонской области будут судить военного отряда "Ахмат"
21 октября 2026, 17:59
Удостоверение тракториста без занятий и экзаменов: в Кропивницком осудили преподавателя колледжа
21 октября 2026, 17:48
Мобилизация, СОЧ и бронирование: где логика правительственных решений
21 октября 2026, 17:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Игорь Луценко
Борислав Береза
Валерий Чалый
Все блоги »