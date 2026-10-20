Фото: полиция

ДТП произошло 19 октября около 16:15 на трассе Киев – Чоп вблизи села Грановка Дубенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение автомобиля Daewoo Lanos и грузовика. От силы удара легковушка превратилась в груду металлолома.

В результате аварии пассажирка легковушки погибла на месте. Ее мужа госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, утром 13 октября на Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли двое братьев.