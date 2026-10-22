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22 октября 2026, 15:58

Россияне обстреляли гражданские авто и нежилые здания Сумской области

22 октября 2026, 15:58
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Фото: ГСЧС
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Российские войска нанесли удары по гражданским автомобилям и нежилым помещениям в Свеской и Шосткинской общинах Сумской области. В результате атак возникли пожары, которые спасатели уже ликвидировали. Пострадавших нет

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

На местах ударов работал офицер-спасатель общины, который оказывал необходимую помощь людям.

Из-за угрозы повторных обстрелов специалисты ГСЧС были вынуждены временно приостанавливать работы и отходить в безопасное место.

В настоящее время все очаги горения ликвидированы.

По данным спасателей, в результате атак никто не пострадал.

Напомним, днем 22 октября российские войска нанесли удар по рынку в городе Лозовая Харьковской области. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

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