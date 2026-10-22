Россияне обстреляли гражданские авто и нежилые здания Сумской области
Российские войска нанесли удары по гражданским автомобилям и нежилым помещениям в Свеской и Шосткинской общинах Сумской области. В результате атак возникли пожары, которые спасатели уже ликвидировали. Пострадавших нет
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
На местах ударов работал офицер-спасатель общины, который оказывал необходимую помощь людям.
Из-за угрозы повторных обстрелов специалисты ГСЧС были вынуждены временно приостанавливать работы и отходить в безопасное место.
В настоящее время все очаги горения ликвидированы.
По данным спасателей, в результате атак никто не пострадал.
Напомним, днем 22 октября российские войска нанесли удар по рынку в городе Лозовая Харьковской области. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.