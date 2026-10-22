Фиктивный ремонт дорог на Днепропетровщине: мэр получил подозрение

Фото: полиция Днепропетровской области

На Днепропетровщине городскому голове сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств и служебном подлоге во время ремонта дорог

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как установили следователи, в октябре 2020 года по результатам открытых торгов в системе Prozorro мэр заключил с физическим лицом-предпринимателем восемь договоров на текущий ремонт основы дорожного покрытия.

В ноябре того же года предпринимательница передала должностному лицу на подпись акты приемки выполненных работ. Несмотря на то, что предусмотренные договорами работы фактически не производились, городской голова подписал документы.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы фактическая стоимость выполненных работ составляет ноль гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также по ч. 1 ст. 366 УК Украины - служебный подлог. Процессуальное руководство осуществляла Жовтоводская окружная прокуратура.

Напомним, ранее в Ровенской области разоблачили схему чиновника . Речь идет о ремонте дорог, который принес государству ущерб почти на 7,5 миллиона гривен.